Мадьяр: АЭС "Пакш" может полностью заработать на следующей неделе

Мадьяр назвал сроки выхода АЭС "Пакш" на полную мощность Мадьяр: АЭС "Пакш" может полностью заработать на следующей неделе

Москва20 авг Вести.Атомная электростанция (АЭС) "Пакш" в Венгрии начнет полноценно работать 27-28 августа, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

В начале августа власти Венгрии отключили "Пакш", вырабатывающую 50% электроэнергии в стране, из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае.

Ожидается, что АЭС "Пакш" начнет работать на полную мощность в 2000 МВт в четверг или пятницу на следующей неделе сообщил Мадьяр в соцсетях

По словам премьера, благодаря мерам, предпринятым его правительством, уровень Дуная в районе АЭС удалось поднять на 15 сантиметров.

С вечера 17 августа на АЭС "Пакш" была запущена вторая турбина из восьми. Так, станция в настоящее время вырабатывает 480 МВтч электроэнергии вместо запланированных 2000 МВтч.

19 августа Мадьяр заявил, что венгерские власти приняли решение соорудить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи, чтобы поднять уровень воды в Дунае.

На прошлой неделе премьер-министр поставил под сомнение уже выданное экологическое разрешение для строительства АЭС "Пакш-2", проект которой реализуется с госкорпорацией "Росатом".