Мадьяр: мощность АЭС "Пакш" могут вновь уменьшить на следующей неделе

Мадьяр не исключил очередного уменьшения мощности АЭС "Пакш" Мадьяр: мощность АЭС "Пакш" могут вновь уменьшить на следующей неделе

Москва17 авг Вести.Мощность атомной электростанции (АЭС) "Пакш" могут вновь уменьшить в начале следующей недели из-за продолжающегося падения уровня воды в Дунае, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

Предстоящие вторник и среда станут критическими днями, поскольку синоптики прогнозируют дополнительное снижение уровня реки на 14-15 см.

Сейчас уровень воды находится в 9 см от отметки, при которой предпоследняя турбина АЭС будет остановлена.

По словам Мадьяра, уменьшения мощности станции можно избежать, если затопление двух барж в русле Дуная даст ожидаемый эффект.

Кроме того, открытие шлюза выше по течению Дуная позволит сэкономить 2 см воды для АЭС "Пакш". Критическая ситуация может исправиться к 20 августа, когда уровень воды в Дунае повысится благодаря осадкам в Австрии.

Мадьяр заявил 12 августа о решении построить плотину у АЭС "Пакш" и затопить две баржи для поднятия уровня воды.

С вечера 10 августа на станции запустили вторую турбину из восьми, что позволило увеличить выработку электроэнергии до 480 МВтч вместо запланированных 2000 МВтч.

Между тем 15 августа власти Венгрии снизили уровень опасности из-за жары с максимального третьего до второго.

Журнал Newsweek сообщил, что сильная жара стала причиной обмеления Дуная. Из-за жаркой погоды в ряде европейских стран возникли проблемы с выработкой электроэнергии.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в интервью ИС "Вести" рассказал о последствиях для Венгрии в случае остановки АЭС "Пакш".