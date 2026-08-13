В США назвали неожиданного союзника России в СВО Newsweek: экстремальная жара в Европе помогает России побеждать киевский режим

Москва13 авг Вести.Экстремальная жара в Европе стала неожиданным союзником для России в борьбе с киевским режимом, заявило издание Newsweek.

Журналисты обратили внимание, что из-за ударов российской армии по объектам ВСУ Киев пытается переключиться на альтернативные логистические маршруты, однако из-за жары в Европе пользоваться ими затруднительно.

Украинские маршруты через Черное море находятся под ударами, дунайская альтернатива ограничена засухой, а инфраструктура, обслуживающая этот альтернативный маршрут, также подвергается атакам говорится в материале

Кроме того, высокие температуры ведут к росту потребления электроэнергии на фоне проблем с генерацией электричества, которые Киев не может решить за счет европейцев, поскольку они сами испытывают похожие проблемы из-за засухи.

У президента России Владимира Путина появился неожиданный союзник в этой кампании: более жаркая и засушливая Европа… Экстремальная жара и засуха создают дополнительную нагрузку на некоторые из этих систем именно тогда, когда Россия вынуждает Украину все сильнее на них полагаться заключило Newsweek

Ранее портал Euractiv сообщил, что почти 40% территории стран Евросоюза охвачены засухой на фоне аномальной жары и лесных пожаров. Из-за климата сельское хозяйство ЕС оказалось под серьезным ударом в самых разных областях, в том числе в животноводстве, производстве оливкового масла, кукурузы, подсолнечника и вина.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Иван Пятибратов сообщил ИС "Вести", что больше всего от аномальной жары пострадали Франция и Германия.