Reuters сообщило о неисправности на АЭС "Пакш" в Венгрии Reuters: мощность энергоблока АЭС "Пакш" в Венгрии снижена из-за поломки

Москва20 сен Вести.Оператор венгерской атомной электростанции (АЭС) "Пакш" снизил мощность ее второго энергоблока из-за неисправности механического оборудования, сообщает агентство Reuters.

Согласно данным государственной корпорации MVM, мощность снижена на 150 мегаватт при штатных для энергоблока 2 тыс. мегаватт. Ранее специалисты уже сокращали выработку станции из-за рекордного уменьшения уровня воды в Дунае, который используется для охлаждения систем АЭС.

Станция находится на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта и обеспечивает 45% всей вырабатываемой и 36% потребляемой электроэнергии в Венгрии. На АЭС функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440, сконструированные по советским технологиям еще в 1980-е годы.