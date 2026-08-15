Москва15 авгВести.Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии может остановить работу одной из своих работающих турбин, сообщил премьер страны Петер Мадьяр.
Политик пояснил, что это происходит из-за критического падения уровня воды в Дунае.
В настоящее время уровень воды у Пакша составляет -122 сантиметра, Дунай мелеет. Согласно текущему прогнозу, в понедельник на рассвете уровень воды может опуститься ниже -132 сантиметров, при котором одну из двух работающих турбин пришлось бы остановитьнаписал Мадьяр в соцсети X
Ранее издание Newsweek сообщило, что аномальная жара стала причиной обмеления Дуная. Из-за климата у европейских стран возникли проблемы с генерацией электричества.
Тем временем Мадьяр поставил под сомнение законность уже выданного экологического разрешения на строительство в Венгрии АЭС "Пакш-2". Власти республики полагают, что уровень вод в Дунае не способен обеспечить работу охлаждающего канала станции, уточнил он.