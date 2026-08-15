Мадьяр: АЭС "Пакш" может остановить одну из турбин из-за обмеления Дуная

АЭС "Пакш" может выключить одну из турбин из-за падения уровня воды в Дунае Мадьяр: АЭС "Пакш" может остановить одну из турбин из-за обмеления Дуная

Москва15 авг Вести.Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии может остановить работу одной из своих работающих турбин, сообщил премьер страны Петер Мадьяр.

Политик пояснил, что это происходит из-за критического падения уровня воды в Дунае.

В настоящее время уровень воды у Пакша составляет -122 сантиметра, Дунай мелеет. Согласно текущему прогнозу, в понедельник на рассвете уровень воды может опуститься ниже -132 сантиметров, при котором одну из двух работающих турбин пришлось бы остановить написал Мадьяр в соцсети X

Ранее издание Newsweek сообщило, что аномальная жара стала причиной обмеления Дуная. Из-за климата у европейских стран возникли проблемы с генерацией электричества.

Тем временем Мадьяр поставил под сомнение законность уже выданного экологического разрешения на строительство в Венгрии АЭС "Пакш-2". Власти республики полагают, что уровень вод в Дунае не способен обеспечить работу охлаждающего канала станции, уточнил он.