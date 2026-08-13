Москва13 авг Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поставил под сомнение уже выданное экологическое разрешение для строительства АЭС "Пакш-2". Об этом он сообщил в ходе брифинга.

По его словам, разрешение могут признать незаконным из-за того, что уровень вод в реке Дунай не способен обеспечить работу охлаждающего канала станции.

Ведь если первоначальная АЭС "Пакш" не может при таком уровне воды обеспечить работу охлаждающего канала, то как можно было бы обеспечить работу АЭС "Пакш-2"? сказал Мадьяр

Ранее венгерский премьер заявил, что решение о возможной замене госкорпорации "Росатом" в качестве генподрядчика проекта расширения АЭС "Пакш-2" будет приниматься только после завершения комплексного аудита.