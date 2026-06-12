Москва12 июнВести.Венгрия подняла в небо истребители из-за израильского пассажирского самолета, который не вышел на связь с диспетчером. Как сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, инцидент произошел в четверг.
Венгерские вооруженные силы были приведены в состояние наивысшей боевой готовности Объединенным центром воздушных операций НАТО из-за инцидента с израильским пассажирским самолетом Airbus A321сообщил Мадьяр в соцсетях
Он пояснил, что рейс, следовавший из Тель-Авива в Прагу, не связался с гражданской диспетчерской службой. В воздух, по словам венгерского премьера, поднялись два истребителя JAS 39 Gripen. После "визуального контакта" пилоты израильского самолета связались с наземной диспетчерской службой.
Истребители сопровождали израильский самолет, пока он не покинул воздушное пространство Венгрии.