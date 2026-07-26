Премьер Чехии связал теракт в Берлине с неконтролируемой миграцией Премьер Чехии Бабиш назвал теракт в Берлине итогом неконтролируемой миграции

Москва26 июл Вести.Премьер Чехии Андрей Бабиш назвал наезд на толпу в Берлине "трусливым и отвратительным террористическим актером", связанным с миграцией. Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам.

Поздно вечером 25 июля водитель минивэна въехал в толпу людей в районе парка Тиргартен во время проведения ЛГБТ-парада (движение ЛГБТ в России признано экстремистским и запрещено). После этого злоумышленник врезался в дерево, а потом напал на прохожих с мачете и скрылся с места. В результате произошедшего погиб один человек, еще 29 пострадали. Позднее напавшего застрелили во время полицейской операции.

Это ужасно. Любой подобный трусливый и отвратительный террористический акт должен быть немедленно осужден каждым нормальным человеком сказал Бабиш

По его словам, подобные нападения – результат неконтролируемой миграции и политики Wir schaffen das! ("Мы можем это сделать!"), которую Евросоюз проводит уже многие годы.

Фразу Wir schaffen das! произнесла в 2015 году тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель во время кульминации кризиса, связанного с миграцией.