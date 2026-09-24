Лавров пошутил над главой МИД Швейцарии о его увольнении за фото вместе Лавров пошутил над главой МИД Швейцарии про увольнение

Москва24 сен Вести.Глава МИД России Сергей Лавров проводит переговоры с министром иностранных дел Швейцарии Инацио Кассисом в штаб-квартире ООН. Перед началом встречи министры пожали друг другу руки и Лавров в шутку выразил надежду, что швейцарского министра не уволят за то, что он сделал фотографию с ним.

Надеюсь, вас не уволят за эту фотографию. Хотя вы же не входите в Евросоюз сказал Лавров

Ранее министр иностранных дел России провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, а также с главами МИД Египта, Кубы, Сирии, Тринидада и Тобаго. Кроме того, у Лаврова состоялась неформальная встреча с министрами иностранных дел ОДКБ и председателем Генассамблеи ООН.