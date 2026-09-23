Россия выступила за исключение Кубы из списка "спонсоров терроризма" Лавров: Россия выступает за прекращение торговой блокады Кубы со стороны США

Москва23 сен Вести.Россия выступает за полное прекращение Соединенными Штатами торговой блокады Кубы, а также за исключение острова из американского списка "стран – спонсоров терроризма". Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в ходе встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

На переговорах дипломаты договорились продолжать диалог, взаимодействовать для укрепления партнерства Москвы и Гаваны, вместе добиваться региональной и глобальной безопасности.

Сергей Викторович Лавров подтвердил незыблемую поддержку справедливому требованию Гаваны о незамедлительном и полном прекращении торговой, экономической, финансовой, а в последнее время и энергетической блокады со стороны США. Отметил необходимость исключения дружественной нам Кубы из американского одиозного списка так называемых стран-спонсоров терроризма сообщила пресс-служба МИД России на официальном сайте

Ранее Минэнерго Кубы заявило о полном отключении энергетической системы из-за нехватки топлива.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель охарактеризовал санкции США и энергетическую блокаду республики как "тщательно спланированный геноцид".