Минэнерго Кубы заявило о полном отключении электроэнергетической системы На Кубе произошел тотальный блэкаут

Москва19 сен Вести.Полное отключение электроэнергетической системы произошло на Кубе.

Об этом на своей странице в социальной сети X сообщило Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности республики.

Произошло полное отключение электрической системы говорится в заявлении ведомства

Кроме того, подчеркивается, что специалисты приступили к ремонту энергетической инфраструктуры.

Ранее стало известно, что в условиях острой нехватки топлива и постоянных отключений электроэнергии Куба увеличила закупки солнечных батарей у Китая и строительство солнечных парков

В этом году на Кубе было как минимум шесть масштабных отключений электроэнергии и множество локальных отключений длительностью в несколько дней.

9 августа президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал "тщательно спланированным геноцидом" санкции США и энергетическую блокаду острова.