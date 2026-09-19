Москва19 сенВести.Полное отключение электроэнергетической системы произошло на Кубе.
Об этом на своей странице в социальной сети X сообщило Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности республики.
Произошло полное отключение электрической системыговорится в заявлении ведомства
Кроме того, подчеркивается, что специалисты приступили к ремонту энергетической инфраструктуры.
Ранее стало известно, что в условиях острой нехватки топлива и постоянных отключений электроэнергии Куба увеличила закупки солнечных батарей у Китая и строительство солнечных парков
В этом году на Кубе было как минимум шесть масштабных отключений электроэнергии и множество локальных отключений длительностью в несколько дней.
9 августа президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал "тщательно спланированным геноцидом" санкции США и энергетическую блокаду острова.