Пятое за месяц полное отключение электричества произошло на Кубе

Куба полностью обесточена пятый раз за последний месяц Пятое за месяц полное отключение электричества произошло на Кубе

Москва4 авг Вести.Полное отключение Национальной энергетической системы вновь произошло на Кубе, несмотря на восстановительные работы после предыдущего блэкаута, сообщает государственное издание Cubadebate в Telegram-канале.

Несколько минут назад произошло новое отключение Национальной электроэнергетической системы отмечает Cubadebate

Несмотря на успешные восстановительные работы, колебания напряжения в сети привели к ее отключению.

Госкомпания Union Electrica de Cuba зафиксировала 3 августа полное отключение энергосистемы, хотя специалисты пытались восстановить электроснабжение на острове.

За последние 30 дней энергетическая система Кубы полностью отключалась пять раз.

Масштабные отключения электроэнергии происходят на Кубе из-за энергетического кризиса, который устроила для Гаваны администрация президента США Дональда Трампа. США ввели запрет на поставку Кубе топлива.

Трамп заявил, что США могут провести на Кубе операцию по венесуэльскому сценарию.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель считает, что энергетическая блокада со стороны США направлена на то, чтобы спровоцировать на Кубе социальный взрыв.