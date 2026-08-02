Гавана и западные районы Кубы остались без электроэнергии Гавана и западные районы Кубы полностью обесточены

Москва2 авг Вести.Гавана и западный районы Кубы остались без электроэнергии, сообщает кубинская Национальная электроэнергетическая компания.

Произошло отключение электроэнергии на двух линиях, что привело к отключению электроэнергии в западных районах отмечает компания

В частности, полностью обесточены провинции Пинар-дель-Рио, Артемиса, Матансас, Маябеке, а также Гавана.

Куба постоянно сталкивается с масштабными перебоями в энергоснабжении из-за изношенности генерирующих мощностей и дефицита топлива, возникшего из-за санкций США.