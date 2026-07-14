Москва14 июлВести.Электроэнергетическая система Кубы вышла из строя во вторник в третий раз менее чем за две недели. Об этом сообщила национальная энергетическая компания Union Electrica de Cuba.
Частые отключения происходят на фоне нефтяной блокады, введенной США.
В 11:05 местного времени (18:05 мск) произошло полное отключение системысообщили в пресс-службе компании
Власти сообщают, что работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.
Ранее кубинский президент Мигель Диас-Канель заявил, что блокада Кубы со стороны США направлена на то, чтобы спровоцировать социальный взрыв в стране.