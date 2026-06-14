На Кубе дикторы радио не могут добраться до работы из-за дефицита топлива Дикторы кубинского радио не могут добраться до работы из-за дефицита топлива

Москва14 июн Вести.Дикторам кубинского "Радио Часы" приходится заменять коллег, которые не смогли добраться до студии из-за отсутствия бензина и электричества, рассказала директор радиостанции Айденис Ортега Че в интервью ИС "Вести".

На улицах Кубы стало заметно тише: становится все меньше машин. Из-за дефицита бензина и электричества местные жители передвигаются на малолитражных трициклах или вовсе никуда не ездят, даже на работу, потому что общественный транспорт почти прекратил движение.

Обычно смена диктора у нас длилась по три часа с двумя перерывами на полчаса, чтобы восстановить голос. А теперь – по девять часов рассказала директор "Радио Часы"

По ее словам, дикторам приходится заменять друг друга, потому что некоторые просто не могут добраться до студии, где к тому же иногда происходят отключения электричества.

Куба уже несколько месяцев живет в условиях топливного эмбарго, из-за которого возник дефицит бензина и энергии. Журналист Сергей Брилёв назвал обстановку на острове тяжелейшей. По его словам, от стихийных свалок и непереработанного мусора идет зловонный смрад, а на улицах почти не слышно шума транспорта.

11 июня США ввели новые санкции против главной нефтяной компании Кубы – Uniоn Cuba Petrоleo (CUPET).