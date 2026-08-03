Масштабный блэкаут наблюдается на Кубе На Кубе произошел масштабный блэкаут

Москва3 авг Вести.На Кубе наблюдаются отключения электричества, они зафиксированы по всей территории. Информацию об этом распространила государственная электроэнергетическая компания Union Electrica de Cuba в соцсети X.

В воскресенье в 22:43 (в понедельник, 3 августа, в 05:43 по московскому времени. – Прим. ред.) произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы говорится в посте

2 августа на Кубе сообщали, что электроэнергия пропала в Гаване и четырех провинциях.

В июле на Кубе произошло три крупномасштабных отключения электричества. СМИ писали, что причина этого - дефицит топлива для электростанций.

Зимой 2026 года Куба столкнулась с серьезным нефтяным кризисом из-за прекращения поставок из Венесуэлы и Мексики под давлением Соединенных Штатов.