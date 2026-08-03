Москва3 авгВести.На Кубе наблюдаются отключения электричества, они зафиксированы по всей территории. Информацию об этом распространила государственная электроэнергетическая компания Union Electrica de Cuba в соцсети X.
В воскресенье в 22:43 (в понедельник, 3 августа, в 05:43 по московскому времени. – Прим. ред.) произошло полное отключение национальной электроэнергетической системыговорится в посте
2 августа на Кубе сообщали, что электроэнергия пропала в Гаване и четырех провинциях.
В июле на Кубе произошло три крупномасштабных отключения электричества. СМИ писали, что причина этого - дефицит топлива для электростанций.
Зимой 2026 года Куба столкнулась с серьезным нефтяным кризисом из-за прекращения поставок из Венесуэлы и Мексики под давлением Соединенных Штатов.