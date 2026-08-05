Россияне не обращались в посольство России на Кубе за помощью из-за блэкаута

Посол рассказал, влияет ли блэкаут на проживающих на Кубе россиян Россияне не обращались в посольство России на Кубе за помощью из-за блэкаута

Москва5 авг Вести.Проживающие на Кубе россияне не обращались в посольство России в Гаване в связи с серией блэкаутов, которые произошли на острове, заявил посол России на Кубе Виктор Коронелли в интервью ТАСС.

Наши соотечественники не обращались в посольство или генконсульство из-за очередного полного отключения Национальной электроэнергетической системы Кубы. Те, кто живет на Кубе, в одинаковой степени испытывают последствия веерных плановых отключений и блэкаутов, которые случаются, к сожалению, регулярно приводит ТАСС слова посла

Кубинская государственная энергетическая компания сообщила 3 августа о масштабном отключении Национальной электроэнергетической системы (Sistema Electrico Nacional, SEN).

Специалисты восстанавливают работу системы, однако электроснабжение в большинстве районов страны, в том числе в Гаване, еще не возобновлено. В столице Кубы отмечены также перебои с водоснабжением.

В июле аналогичные сбои в работе SEN происходили трижды, а 1 августа система частично отключилась, оставив без электроэнергии ряд провинций Кубы, в том числе Гавану.

В связи с веерными отключениями электроэнергии, которые происходят на острове, Коронелли рекомендовал приезжающим на Кубу россиянам иметь при себе заряженные мобильные телефоны и запас питьевой воды.