Посол назвал причину отсутствия туристов из России на Кубе Посол Коронелли: турпоток из России на Кубу сократился из-за блокады США

Москва5 авг Вести.Турпоток из России на Кубу прекратился из-за нехватки на острове топлива на фоне введенной США блокады, заявил посол России на Кубе Виктор Коронелли в интервью ТАСС.

По причине топливной блокады Кубы со стороны США и отсутствия здесь авиационного керосина между нашими странами прекращено прямое авиасообщение. Поэтому туристический поток из России на Кубу сегодня практически равен нулю приводит ТАСС слова посла

На Кубе нет российских туристических групп, пояснил Коронелли.

Не исключаю, что какие-то одиночные туристы на остров приезжают. Но надо иметь в виду, что здесь закрылось значительное количество гостиниц как из-за падения турпотока из других стран, так и из-за опасений вторичных санкций со стороны США добавил посол

Дипломат обратил также внимание на сложную логистику для российских туристов.

На Кубу сегодня можно попасть, как минимум, с двумя пересадками, добраться сюда не так просто заключил Коронелли

Замглавы МИД Сергей Рябков заверил, что Москва продолжит оказывать Гаване поддержку в условиях продолжающейся американской блокады.