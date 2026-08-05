Посол: эвакуация российских сотрудников и их семей с Кубы не рассматривается

Посол: вопрос об эвакуации российских сотрудников с Кубы не стоит на повестке Посол: эвакуация российских сотрудников и их семей с Кубы не рассматривается

Москва5 авг Вести.Россия не рассматривает вопрос об эвакуации сотрудников российских учреждений или членов их семей с Кубы на фоне энергетического кризиса в республике, заявил посол России на Кубе Виктор Коронелли в интервью ТАСС.

Все российские дипломатические и консульские учреждения на Кубе продолжают работать в обычном режиме, отметил посол.

На Кубе сложилось тяжелое положение с энергоснабжением, количество блэкаутов увеличилось из-за топливно‑энергетической блокады со стороны США и изношенности оборудования кубинской энергосистемы, пояснил Коронелли.

На острове происходят веерные отключения электроэнергии, которые затрагивают как кубинцев, так и иностранцев, работающих и проживающих на Кубе. Перебои с электроэнергией сказываются на работе российских представительств, сотрудники живут и трудятся в тех же непростых условиях, что и местное население, отметил посол.

Коронелли рекомендовал россиянам, которые приезжают на Кубу, иметь при себе заряженные мобильные телефоны и запас питьевой воды.

СМИ сообщали о полном отключении Национальной энергетической системы на Кубе.