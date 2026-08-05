Москва5 авгВести.Россия не рассматривает вопрос об эвакуации сотрудников российских учреждений или членов их семей с Кубы на фоне энергетического кризиса в республике, заявил посол России на Кубе Виктор Коронелли в интервью ТАСС.
Все российские дипломатические и консульские учреждения на Кубе продолжают работать в обычном режиме, отметил посол.
На Кубе сложилось тяжелое положение с энергоснабжением, количество блэкаутов увеличилось из-за топливно‑энергетической блокады со стороны США и изношенности оборудования кубинской энергосистемы, пояснил Коронелли.
На острове происходят веерные отключения электроэнергии, которые затрагивают как кубинцев, так и иностранцев, работающих и проживающих на Кубе. Перебои с электроэнергией сказываются на работе российских представительств, сотрудники живут и трудятся в тех же непростых условиях, что и местное население, отметил посол.
Коронелли рекомендовал россиянам, которые приезжают на Кубу, иметь при себе заряженные мобильные телефоны и запас питьевой воды.
СМИ сообщали о полном отключении Национальной энергетической системы на Кубе.