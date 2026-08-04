Москва4 авгВести.Россиянам, которые приезжают на Кубу, следует иметь при себе заряженные мобильные телефоны и запас питьевой воды. Такие рекомендации дал посол РФ в Гаване Виктор Коронелли в связи с регулярными отключениями электроэнергии в стране.
В связи с периодическими отключениями здесь электроэнергии рекомендуем приезжающим сюда россиянам стараться иметь, прежде всего, заряженные мобильные телефоны, а также запас питьевой водыцитирует его РИА Новости
Ранее сообщалось о полном отключении Национальной энергетической системы на Кубе. Это произошло несмотря на восстановительные работы после предыдущего блэкаута.