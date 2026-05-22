Посол Коронелли: вопрос об эвакуации россиян с Кубы пока не стоит

Москва22 мая Вести.Планы по эвакуации граждан России с Кубы пока отсутствуют, заявил посол России на Кубе Виктор Коронелли в беседе с "Известиями".

Кубинские власти усилили подготовку населения на случай вторжения США. На острове проходят учения граждан по линии национального штаба гражданской обороны, отметил посол.

Вопрос об эвакуации российских граждан с острова на повестке дня не стоит приводят "Известия" слова посла

Президент США Дональд Трамп заявил, что обострения между Вашингтоном и Гаваной не произойдет. Однако кубинские власти потеряли контроль над страной.

Между тем Южное командование Вооруженных сил США сообщило, что группа кораблей Военно-морских сил (ВМС) США , возглавляемая авианосцем USS Nimitz, вошла в акваторию Карибского моря.