Москва22 маяВести.Планы по эвакуации граждан России с Кубы пока отсутствуют, заявил посол России на Кубе Виктор Коронелли в беседе с "Известиями".
Кубинские власти усилили подготовку населения на случай вторжения США. На острове проходят учения граждан по линии национального штаба гражданской обороны, отметил посол.
Вопрос об эвакуации российских граждан с острова на повестке дня не стоитприводят "Известия" слова посла
Президент США Дональд Трамп заявил, что обострения между Вашингтоном и Гаваной не произойдет. Однако кубинские власти потеряли контроль над страной.
Между тем Южное командование Вооруженных сил США сообщило, что группа кораблей Военно-морских сил (ВМС) США , возглавляемая авианосцем USS Nimitz, вошла в акваторию Карибского моря.