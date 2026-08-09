Москва9 авг Вести.В условиях острой нехватки топлива и постоянных отключений электроэнергии Куба увеличила закупки солнечных батарей у Китая и строительство солнечных парков, пишет The Wall Street Journal.

За последние два года на острове был построен как минимум 41 солнечный парк среднего размера и 18 парков меньшего размера, сообщает издание со ссылкой на данные RenewAtlas.

По мере углубления энергетического кризиса на Кубе по всей стране стали появляться солнечные панели китайского производства говорится в статье

Развитие солнечной энергетики на Кубе ускорилось после серии общенациональных блэкаутов в 2024 году и на фоне резкого сокращения импорта сырой нефти из Венесуэлы, пояснил кубинский экономист Рикардо Торрес Перес.

Основным поставщиком солнечных панелей, судя по всему, является Китай, отмечает издание. В прошлом году КНР отправила на Кубу оборудование на сумму 117 млн долларов, а в этом году увеличила поставки аккумуляторных батарей, пишет WSJ со ссылкой на таможенные данные. Оборудование, пусть и в меньшем количестве, предоставили острову также Вьетнам и Япония.

По данным правительства, в настоящее время солнечная энергия покрывает около 10% потребностей страны в электроэнергии по сравнению с 3% в начале прошлого года. Однако кубинцы по-прежнему проводят большую часть дня без электричества. Энергетическая инфраструктура острова устарела – электростанции пришли в негодность, линии электропередачи деградировали, а правительство не может модернизировать энергосистему, поскольку находится в состоянии неплатежеспособности.

Устаревшая энергосеть препятствует развитию новых солнечных электростанций. Куба может использовать лишь малую часть введенных в эксплуатацию солнечных мощностей из-за нехватки аккумуляторных батарей для управления колебаниями, присущими солнечной энергии.

Многие семьи и организации установили солнечные батареи на крышах, хотя существенного влияния на кризис это не оказало.

В этом году на Кубе было как минимум шесть масштабных отключений электроэнергии и множество локальных отключений длительностью в несколько дней.

Ранее 9 августа президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал "тщательно спланированным геноцидом" санкции США и энергетическую блокаду острова.