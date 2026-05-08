Москва8 мая Вести.Сегодняшнее существование Кубы обеспечивается исключительно поставками из КНР. Такое мнение ИС "Вести" озвучил профессор кафедры международного бизнеса Финансового Университета при Правительстве РФ Алексей Харланов.

Куба сегодня существует только в условиях поставки со стороны Китая и китайских военных, и ее вопросы безопасности и энергетики решает также Китай. Хочу напомнить, что до 91 года Куба являлась жемчужиной не только Карибского моря. 11 млн в сутки страны СЭВ тратили на ее поддержание. Вот после распада Советского Союза и всей системы социализма Куба осталась только на попечении Китая