Экономист предположил, как Куба сможет адаптироваться к новым санкциям США Экономист Хачатурян: банковские расчеты на Кубе не прекратятся из-за санкций США

Москва8 мая Вести.Существует много способов сохранения банковских расчетов с Кубой в обход санкций США. Об этом доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян заявил в интервью ИС "Вести".

Новые санкции США в отношении Кубы в первую очередь направлены против Китая и стран Латинской Америки, подчеркнул экономист.

Обходить, конечно, будут. Наверняка существуют, собственно, Российская Федерация научилась обходить эти санкции, вводя какие-то системы взаиморасчетов. Очевидно, что китайцы тоже как-то адаптируются. Может быть, это будут не какие-то крупные банки, может быть, это будут какие-то более мелкие, которые будут осуществлять расчеты с Кубой – вариантов много на самом деле. Понятно, что их анонсировать не будут, но тем не менее, понятно, что запас прочности у Кубы есть, расчеты не прекратятся сказал Хачатурян

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты продолжат ужесточать санкционное давление на Кубу, пока не добьются от нее реформ в политике и экономике.