Стоимость задекларированных активов Мадьяра почти в 10 раз больше, чем у Орбана

Мадьяр оказался почти в 10 раз богаче Орбана Стоимость задекларированных активов Мадьяра почти в 10 раз больше, чем у Орбана

Москва9 июн Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр оказался значительно богаче своего предшественника Виктора Орбана. Как следует из деклараций о доходах за 2025 год, у действующего премьера страны задекларировано активов на около 250 тысяч евро, что почти в 10 раз превышает задекларированное имущество Орбана.

Так из документа, который был опубликован на сайте национального парламента, следует, что у Орбана на совместном кредитном счете с супругой находится 9,1 миллиона форинтов (более 2,1 млн рублей). Сведений о других активах и недвижимости у бывшего премьера Венгрии нет.

Орбан с мая продолжает исполнять обязанности председателя партии "Фидес", но без вознаграждения.

В декларации Мадьяра указаны активы на 70 тысяч евро (более 5,9 млн рублей) в инвестиционных фондах, 55 тысяч евро (более 4,6 млн рублей) на банковском счете, примерно столько же в ценных бумагах, на счетах и наличными в форинтах. В общей сложности — почти 250 тысяч евро (чуть больше 21,3 млн рублей).

Помимо этого, как следует из декларации Мадьяра, у него есть дом на 216 квадратных метров и квартира 49 квадратных метров, участок на Балатоне, гараж, автомобиль Volvo XC60, пианино Yamaha, а также ряд картин.