Мадьяр хочет понизить зарплату себе и другим политикам в Венгрии Мадьяр: зарплаты государственных деятелей в Венгрии будут значительно снижены

Москва23 мая Вести.Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что в стране будут снижены зарплаты политиков и депутатов, в том числе его собственная.

Мадьяр уточнил, что как премьер-министр будет получать 2,3 миллиона форинтов (более 7,4 тысячи долларов) до вычета налогов. Суммарно с доходом от места депутата в парламенте зарплата Мадьяра до вычета налогов составит 3,8 миллиона форинтов (примерно 12,3 тысячи долларов).

Будут значительно снижены зарплата премьер-министра, зарплаты других государственных деятелей, зарплаты членов парламента, зарплаты мэров рассказал премьер в интервью телеканалу RTL

Он добавил, что такое сокращение зарплат политиков поможет сэкономить сумму, сравнимую с годовым бюджетом Венгрии.

Кроме того, Мадьяр надеется, что рост ВВП преодолеет показатель в 2%. Однако, по его словам, для этого необходимо проводить более масштабную работу, чтобы вернуть замороженные средства из европейских фондов. Из-за этого ни один сотрудник министерств не уйдет в отпуск грядущим летом, добавил премьер.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер уличил Евросоюз в лицемерии из-за реакции на слова Мадьяра о России.