Москва16 маяВести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что бывший премьер страны Виктор Орбан не получит свое выходное пособие в размере свыше 100 тысяч евро.
Соответствующую публикацию политик опубликовал в социальной сети Facebook.
В сообщении поясняется, что во время нахождения на премьерском посту Орбан принял закон, в соответствии с которым ему бы полагалось выходное пособие в размере 38 801 013 форинтов (107 тысяч евро) после 16 лет работы в руководстве правительства.
Он его не получитнаписал Мадьяр
Премьер утверждает, что его предшественник несет ответственность за коррупцию и "разграбление республики" в минувшие годы.
Ранее Мадьяр отказался переезжать в государственную резиденцию Орбана.