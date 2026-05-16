Мадьяр: выходное пособие Орбана в €107 тысяч направят на благотворительность

Мадьяр: выходное пособие Орбана в €107 тысяч направят на благотворительность

Москва16 мая Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что бывший премьер страны Виктор Орбан не получит свое выходное пособие в размере свыше 100 тысяч евро.

Соответствующую публикацию политик опубликовал в социальной сети Facebook.

В сообщении поясняется, что во время нахождения на премьерском посту Орбан принял закон, в соответствии с которым ему бы полагалось выходное пособие в размере 38 801 013 форинтов (107 тысяч евро) после 16 лет работы в руководстве правительства.

Он его не получит написал Мадьяр

Премьер утверждает, что его предшественник несет ответственность за коррупцию и "разграбление республики" в минувшие годы.

Ранее Мадьяр отказался переезжать в государственную резиденцию Орбана.