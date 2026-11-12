Москва12 нояВести.Европейские страны не пытаются помочь урегулировать украинский конфликт, потому не что слушают Россию и не слышат ее. Об этом заявил ТАСС директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов
Он принимал участие в двусторонних консультациях в Бишкеке.
Европейцы не только не пытаются как-то способствовать урегулированию кризиса, они просто отказываются нас слушать и слышать. Это к вопросу о роли еэсовцев в украинских делах через призму деятельности Совета Безопасностисказал Логвинов
Ранее стало известно, что спецпосланник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер хочет привлечь европейские страны к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос возможного формата работы с европейскими странами будет обсуждаться в том числе с учетом итогов переговоров в Абу-Даби, которые прошли с 10 по 11 ноября.