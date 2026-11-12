В МИД РФ заявили, что Европа не пытается помочь в урегулировании по Украине МИД РФ: страны Европы отказываются слушать Россию по украинскому кризису

Москва12 ноя Вести.Европейские страны не пытаются помочь урегулировать украинский конфликт, потому не что слушают Россию и не слышат ее. Об этом заявил ТАСС директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел РФ Кирилл Логвинов

Он принимал участие в двусторонних консультациях в Бишкеке.

Европейцы не только не пытаются как-то способствовать урегулированию кризиса, они просто отказываются нас слушать и слышать. Это к вопросу о роли еэсовцев в украинских делах через призму деятельности Совета Безопасности сказал Логвинов

Ранее стало известно, что спецпосланник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер хочет привлечь европейские страны к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вопрос возможного формата работы с европейскими странами будет обсуждаться в том числе с учетом итогов переговоров в Абу-Даби, которые прошли с 10 по 11 ноября.