МИД РФ: государствам Европы нет места за столом переговоров по Украине МИД РФ: европейским странам нечего делать за столом переговоров по Украине

Москва11 ноя Вести.Европейским режимам с их деструктивным подходом и ментальностью не место за столом переговоров по урегулированию украинского кризиса в формате "Россия — США — Украина", заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что стартовавшие накануне консультаций в Абу-Даби маневры "коалиции желающих" были направлены на отработку размещения европейского воинского контингента на территории Украины после завершения боевых действий. Она подчеркнула, что подобный сценарий категорически неприемлем для российской стороны.

Европейским режимам просто... с таким ущербным подходом, с такой ущербной ментальностью, нечего за этим столом делать сказала Захарова

Официальный представитель российского МИД также охарактеризовала многочисленную делегацию, направленную Евросоюзом и НАТО в Абу-Даби, как непредставительную и похожую на туристическую.

Ранее Захарова заявила, что учения стран "коалиции желающих" накануне встречи РФ, США и Украины в Абу-Даби подтверждают, что представителям Европы на переговорах делать нечего.

Учения стран "коалиции желающих", связанные с подготовкой к возможной дислокации военного контингента на Украине, стартовали в Польше и продлятся до 22 ноября.