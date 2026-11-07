МИД РФ заявил о неприемлемости размещения иностранных войск на Украине Захарова: размещение иностранных войск на Украине будет означать интервенцию

Москва7 ноя Вести.Развертывание иностранного военного контингента на территории Украины фактически стало бы военной интервенцией и создало бы дополнительные угрозы безопасности России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В комментарии Захаровой о военных учениях "Коалиция 26​​​.2" так называемых "многонациональных сил для Украины" уточняется, что любые войсковые подразделения на украинской территории будут рассматриваться российскими военными как законные цели со всеми возможными рисками и последствиями.

Их размещение будет де-факто означать военную интервенцию и осознанное проецирование дополнительных угроз безопасности России говорится в комментарии дипломата, опубликованном на сайте МИД РФ

Она добавила, что развертывание иностранных войск на Украине является категорически неприемлемым, "ни по линии так называемой "коалиции желающих", ни под эгидой любых иных объединений".

Ранее в российском дипведомстве заявили о сохранении шансов урегулировать конфликт путем переговоров.