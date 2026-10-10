Москва10 окт Вести.Россия прикладывает усилия для противодействия вербовке наемников в Вооруженные силы Украины. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

Вербовка вот таких солдат … киевским режимом за рубежом, она действительно стала частью украинской политической, военной стратегии. Я хочу сказать, что вопреки всем нормам международного права, вопреки венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, рекрутирование велось, в том числе, и через сайты посольств, генеральных консульств и постоянных представительств Украины за рубежом. Россия на это реагировала, направляла соответствующие ноты протеста и работала с властями стран пребывания для того, чтобы это было минимизировано и сведено на нет