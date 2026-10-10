Захарова: Киев не ценит украинцев, а с наемниками и церемониться не будет

Захарова оценила отношение киевского режима к наемникам Захарова: Киев не ценит украинцев, а с наемниками и церемониться не будет

Москва10 окт Вести.Киевский режим не ценит самих украинцев, а с наемниками и церемониться не будет. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

Если киевский режим даже в отношении своих собственных граждан не исполняет обещания, несмотря ни на что. Как вы думаете, будут ли они церемониться с теми, кого перебросили через Польшу с африканского континента, из Азии, Латинской Америки? Ответ очевиден. Конечно, нет сказала Захарова

Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что наркокартели Латинской Америки посылают наемников в вооруженные силы Украины с задачей получить боевой опыт в ходе современного конфликта.