Москва10 окт Вести.Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) присваивают выплаты погибших иностранных наемников. Об этом руководитель центра журналистских расследований UKRleaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

Лазеек таких масса. Самая простейшая – это когда погибшего наемника не объявляют погибшим, он продолжает получать выплаты, а эти деньги просто присваиваются командиром. Грубо говоря, за него в ведомости кто-то расписывается и все. Но чаще всего это делается с ведома, скажем, старшего группы наемников, которые там на испанском подделывает подписи и получает свой откат за это