Москва10 окт Вести.Иностранные наемники получают зарплату в несколько раз больше, чем украинские боевики, что является одной из причин, почему ВСУ их не берегут. Об этом руководитель центра журналистских расследований UKRleaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

По его словам, никто после гибели наемника не будет выплачивать его семье компенсацию.

Если в начале 2022 года еще отношения были, как это наши братья, которые пришли к нам, весь мир с нами и так далее, то потом просто поставьте себя на место какого-нибудь командира украинского подразделения. У него есть свои солдаты, украинские. И тут у него приданное подразделение из каких-то иностранцев, которые, кстати, получают зарплату в несколько раз больше, чем его солдаты. Кого он будет больше беречь? Он, конечно, будет больше беречь своих. А эти иностранцы – да Бог с ними, кто там о них будет беспокоиться сказал он

Ранее в Следственном комитете России составили два основных портрета наемников вооруженных сил Украины (ВСУ).