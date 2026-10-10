Пленный Гацарелия рассказал, как в ВСУ называют наемников Пленный наемник Гацарелия рассказал, как к нему относились в ВСУ

Москва10 окт Вести.Командование ВСУ воспринимает наемников как солдат, которых можно отправлять "на убой" на самые опасные участки фронта. Об этом в документальном фильме "Наемники. Разочарование" рассказал пожизненно осужденный украинский наемник из Грузии Мамука Гацарелия, сообщает ИС "Вести".

Он добавил, что наемников называли "боевые поросята".

На меня опять же они не смотрели как на своего человека, которого надо поберечь. Грубо говоря, где-то какая-то там очень плохая ситуация, так кого отправим? Короче, давайте, ну, меня. То есть... нас даже в шутку называли "боевые поросята". То есть на убой заявил Гацарелия

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров рассказал о мотивации наемников, приезжающих на Украину. По его словам, многие из них являются русофобами и едут с целью "пострелять по русским".