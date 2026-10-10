Москва10 окт Вести.Уроженец Суджи Николай Рыльский в документальном фильме "Наемники. Разочарование" рассказал о зверствах наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ИС "Вести".

Первая история была рассказана про друга, точнее, его теток двух, которые … были расстреляны наемниками. Вскрыли животы … Были грузины. Другой товарищ рассказал, что, когда они выезжали из Суджи с супругой на машине, их остановили и высадили из машины украинские военные. Когда началась стрельба, они сказали: "Вот, лесом туда быстро". То есть они их по зеленке отпустили убегать. И предупредили, говорят: "Если вы сейчас не уйдете отсюда, за нами идут поляки … вас они не отпустят"