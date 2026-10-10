Москва10 окт Вести.Наемники вооруженных сил Украины – самые настоящие преступники. Об этом житель российского села Казачья Локня Виктор Клюев заявил в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

У нас ребята, может, два человека, мы не знали же. Это уже потом мы увидели … когда они на крышу на школу залазили … там устанавливали пулемет, оказывается. Это уже потом мы понимали … Устанавливают пулемет, ругаются. И наши ж пацаны там начали лезть на них орать, кричать там, только автоматная очередь: "Др-р-др". Их как раз вот в это время расстреливали, то, что они к ним лезли. Но я так понял, что это не сами вот эти были украинцы, нет, это вот наемная первая, которая шла бригада, там они – зверье натуральное … Кто лез, кто пытался выехать, тоже расстреливались … Наемники … как вот у нас было … вот эти вот были "краснокрестовники", вот эти кресты у них здесь сказал Клюев

Житель села Гуево Курской области Юрий Сухоруков, в свою очередь, рассказал, что его друга украинские наемники застрелили, когда тот просто пошел за водой.

Соседнее село Курилка, Коля Кузнецов. Я знаю хорошо, мы дружили с ним вместе, он житель Курилки, уже под оккупацией был. Он пошел с ведерком воды набрать. Вот нарвался на наемников. Он был с ведерком, просто пришел к колонке набрать водички. Вот ему выстрел в глаз. Это как можно объяснить?! Это просто нелюди вспоминает Сухоруков

Ранее Главное следственное управление СК РФ сообщило, что попадающие в плен наемники отрицают свою причастность к совершению преступлений и утверждают, будто служили в оркестре или на кухне.