Москва10 октВести.Попадающие в плен наемники отрицают свою причастность к совершению преступлений и пытаются прикрыться службой поваром или в оркестре. Об этом следователь Главного следственного управления СК РФ заявил в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".
Когда задерживают любого военного преступника, который совершал какие-либо преступления, они все всегда отрицают свою причастность к совершению этих преступлений. В качестве оправдания себя говорить о том, что они занимали должности поваров, то, что они занимали должность в оркестре, в тылу перекладывали бумажкисказал следователь
Ранее уроженец Суджи Николай Рыльский рассказал о зверствах наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ).