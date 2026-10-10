Москва10 окт Вести.Попадающие в плен наемники отрицают свою причастность к совершению преступлений и пытаются прикрыться службой поваром или в оркестре. Об этом следователь Главного следственного управления СК РФ заявил в документальном фильме "Наемники. Разочарование", сообщает ИС "Вести".

Когда задерживают любого военного преступника, который совершал какие-либо преступления, они все всегда отрицают свою причастность к совершению этих преступлений. В качестве оправдания себя говорить о том, что они занимали должности поваров, то, что они занимали должность в оркестре, в тылу перекладывали бумажки