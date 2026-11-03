Москва3 ноя Вести.Взятые в плен в Харьковской области украинские боевики массово лгут, что были мобилизованы, а не пошли служить добровольно. Об этом агентству РИА Новости рассказал командир штурмового отряда 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Фил.

По его словам, в действительности среди пленных встречались добровольцы и кадровые военные, в том числе операторы беспилотников. В качестве примера Фил привел случай с военным ВСУ, который представился рядовым, но впоследствии выяснилось, что он имел звание прапорщика.

Кого бы я ни брал, они все "мобилизованные", они все так говорят. Сколько бы они там ни служили, "я только призвался", "меня забрали", "я мобилизован". Это классика жанра, они все одну и ту же пластинку говорят сказал военнослужащий

Он также отметил, что пленных было достаточно много, однако часть из них уничтожают бывшие сослуживцы с помощью беспилотников, преследуя тех, кто сдается в плен.

Ранее взятый в плен военнослужащий ВСУ рассказал, как его обмануло собственное командование. По словам пленного, он и его сослуживцы даже не знали, что уже долгое время находились в окружении.