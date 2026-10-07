Стрелок Добрый: в плен сдались восемь боевиков ВСУ старше 60 лет

Боец рассказал о сдаче в плен восьми боевиков ВСУ старше 60 лет Стрелок Добрый: в плен сдались восемь боевиков ВСУ старше 60 лет

Москва7 окт Вести.Восемь боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) старше 60 лет сдались в плен военнослужащему ВС РФ без боя в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал стрелок Восточной группировки войск с позывным Добрый.

Он отметил, что украинцы приняли решение сдаться еще до начала боевой работы российского подразделения по опорному пункту. Боец подчеркнул, что все восемь мужчин находились в деморализованном состоянии.

Наш сослуживец взял в плен восьмерых солдат ВСУ, все за 60 лет мужчины, которые очень деморализованы, всего боятся. Они сами сдались поделился Добрый

Летом прошлого года Верховная рада одобрила возможность прохождения военной службы мужчинами старше 60 лет на основании контракта.

Ранее стало известно, что украинские боевики уничтожают своих сослуживцев, которые попали в плен. Они применяют беспилотники.