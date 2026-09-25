Украинский пленный рассказал, что боевики ВСУ снимают фейки у Купянска Украинский пленный: ВСУ снимают фейки о якобы успехах у Купянска

Москва25 сен Вести.Украинские боевики записывают видео о якобы успехах ВСУ в Купянском районе на полигонах. Об этом заявил пленный Юрий Фисенко.

Он был взят в плен в Харьковской области бойцами группировки "Запад".

Был факт, что нас задержали на позициях из-за того, что наших сменщиков забирали на полигон для проведения каких-то там съемок, что они такие "крутые рексы" рассказал пленный на видео, опубликованном Минобороны

На самом же деле бойцов оставили без воды, а дроны порой сбрасывали припасы не в тех местах, признался Фисенко.

Было такое, что мы сутки не вылезали из блиндажа, потому что висят дроны добавил он

Ранее взятый в плен боевик ВСУ рассказал, что при выдвижении на позицию украинские военнослужащие расстреляли своего командира.