Москва1 сенВести.Боевики киевской группировки "Хартия" придумали байку про захват позиций на купянском направлении, заявил ИС "Вести" военный эксперт Максим Казанин.
Очередная байка, что им якобы удалось подавить российские беспилотники на купянском направлении. Вокруг Купянска выстроено полукольцо с тенденцией на прессинг и охват. Если бы там у нас были какие-то проблемы, то такого тактического положения, которое мы видим на карте, не сформировалось быпояснил он
Военный эксперт Андрей Союстов также отметил, что визуальное подтверждение от "Хартии" после "операции" было сгенерировано нейросетью.
В самом лесу нейросеть рисует столь размашистое движение лесных крон, словно под ними несется стадо бизонов, а не крадется десяток солдат. На украинском ролике наемники движутся к лесу по полю с нетронутой растительностью. В то время как на видео с российского дрона прекрасно видно, что то самое поле покрыто подпалинами от разрывов мин и снарядовзаметил он
В действительности, добавил он, 68-я мотострелковая дивизия ВС России продолжают зачистку техники и живой силы противника на данном направлении.