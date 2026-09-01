Эксперт: ВСУ сочинили байку про свою операцию у Купянска Военный эксперт Казанин развенчал заявления Киева о захвате позиций у Купянска

Москва1 сен Вести.Боевики киевской группировки "Хартия" придумали байку про захват позиций на купянском направлении, заявил ИС "Вести" военный эксперт Максим Казанин.

Очередная байка, что им якобы удалось подавить российские беспилотники на купянском направлении. Вокруг Купянска выстроено полукольцо с тенденцией на прессинг и охват. Если бы там у нас были какие-то проблемы, то такого тактического положения, которое мы видим на карте, не сформировалось бы пояснил он

Военный эксперт Андрей Союстов также отметил, что визуальное подтверждение от "Хартии" после "операции" было сгенерировано нейросетью.

В самом лесу нейросеть рисует столь размашистое движение лесных крон, словно под ними несется стадо бизонов, а не крадется десяток солдат. На украинском ролике наемники движутся к лесу по полю с нетронутой растительностью. В то время как на видео с российского дрона прекрасно видно, что то самое поле покрыто подпалинами от разрывов мин и снарядов заметил он

В действительности, добавил он, 68-я мотострелковая дивизия ВС России продолжают зачистку техники и живой силы противника на данном направлении.