ВСУ отправляют неугодных командованию офицеров на передовые позиции "Северный ветер": ВСУ отправляют на позиции неугодных командованию офицеров

Москва26 окт Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за проблем с личным составом отправляют на передовые позиции провинившихся офицеров. Об этом сообщил Telegram-канал "Северный ветер".

Уточняется, что их обманом направляют на позиции в Харьковской области, которые якобы подконтрольны ВСУ.

В районе Алисовки из-за нехватки личного состава противник задействует на передовых позициях провинившихся и неугодных командованию офицеров говорится в публикации

Ранее стало известно, что три офицера ВСУ были ликвидированы на разных направлениях специальной военной операции (СВО).