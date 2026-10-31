"Северный ветер": ВСУ записывают военных из госпиталей в дезертиры

"Северный ветер" рассказал, как ВСУ борются с дезертирством "Северный ветер": ВСУ записывают военных из госпиталей в дезертиры

Москва31 окт Вести.Командование 127-й оперативно-тактической бригады ВСУ заносит военнослужащих, находящихся в госпиталях, в списки дезертиров, сообщается в Telegram-канале "Северный ветер".

Командование бригады записывает военнослужащих, находящихся в госпиталях, как самовольно оставивших часть говорится в публикации

Так командиры пытаются снизить число случаев членовредительства среди личного состава, которые стали массовыми среди солдат, не желающих идти на линию соприкосновения.

Согласно сообщению, на Волчанском и Великобурлукском направлениях в Харьковской области военнослужащие группировки войск "Север" ведут ожесточенные стрелковые бои в районе Приколотного, ВС РФ также продвигаются в районе Гарбузовки.

За сутки подтвержденные потери противника, по данным канала, превысили 210 человек, из них более 140 — в Сумской области и свыше 70 — в Харьковской.

Ранее на этой неделе РИА Новости сообщало со ссылкой на источник о массовом дезертирстве среди боевиков новой бригады ВСУ, переброшенной в Сумскую область.