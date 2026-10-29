Боевики ВСУ массово дезертируют из новой бригады в Сумской области

Боевики новой бригады ВСУ массово дезертируют в Сумской области Боевики ВСУ массово дезертируют из новой бригады в Сумской области

Москва29 окт Вести.Боевики новой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенной в Сумскую область, массово дезертируют, заявил источник РИА Новости.

В Сумскую область переброшена только что сформированная 55-я отдельная бригада ВСУ. Командный состав не имеет боевого опыта и мотивации идти на позиции. В первые недели уже отмечены массовые случаи самовольного оставления части приводит РИА Новости слова источника

Сумская область является одним из ключевых направлений для создания зоны безопасности вдоль границы России. Основную роль в продвижении на этом направлении играет российская группировка войск "Север".