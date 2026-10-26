"Северный ветер": ВСУ перебрасывают силы для диверсий в Сумскую область

ВСУ перебрасывают диверсантов в Сумскую область "Северный ветер": ВСУ перебрасывают силы для диверсий в Сумскую область

Москва26 окт Вести.ВСУ перебрасывают в Сумскую область значительное число подразделений сил специальных операций для возможного проведения диверсий. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

В Сумской области противник разворачивает большое количество подразделений ССО для проведения диверсионных действий. Для организации связи и взаимодействия в Сумской области действует 111 полк связи ССО Украины говорится в публикации

Кроме того, в публикации сообщается, что штурмовые подразделения группировки "Север" при поддержке российской авиации, артиллерии и расчетов БПЛА продолжают с тяжелыми боями продвигаться вглубь Сумской области. По версии авторов канала, противник активных наступательных действий не предпринимал и сосредоточился на атаках гражданских объектов в приграничных районах.

Также "Северный ветер" сообщает, что российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям личного состава и техники ВСУ в районах населенных пунктов Сумы, Первомайское, Гнилица, Подище, Марковское, Степановка, Коренек, Малая Слободка и Краснополье.

Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области терминал спутниковой связи Starlink, который использовали Вооруженные силы Украины.