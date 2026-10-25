Бойцы "Севера" уничтожили терминал Starlink ВСУ в Сумской области Российские бойцы подорвали терминал Starlink ВСУ в Сумской области

Москва25 окт Вести.Бойцы российской группировки войск "Север" уничтожили в Сумской области терминал спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил боец с позывным Бах в интервью РИА Новости.

В ходе разведки бойцы засекли терминал Starlink: характерная антенна, тепловая сигнатура, работающая аппаратура​​​. Противник активно применял РЭБ, поэтому решили работать оптоволоконными дронами. Первый дрон незначительно повредил цель, однако второй был направлен прямо на антенну. Второй удар был точным, оборудование уничтожено полностью

Теперь ВСУ остались без спутниковой связи на этом участке фронта, что серьезно осложнит управление подразделениями и дронами, заключил Бах.