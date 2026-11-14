Под Харьковом в ноябре уничтожили более 30 спутниковых станций Starlink ВСУ

В Харьковской области в ноябре уничтожили более 30 антенн и станций Starlink Под Харьковом в ноябре уничтожили более 30 спутниковых станций Starlink ВСУ

Москва14 ноя Вести.Более 30 антенн и спутниковых станций Starlink ВСУ за две недели ноября уничтожили бойцы 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в Харьковской области.

Как рассказал РИА Новости командир подразделения разведывательных беспилотных систем с позывным Харон, расчеты разведки вычисляют цели и передают их координаты на командные пункты и расчетам ударных беспилотников. Сами же удары наносились с применением беспилотных систем и артиллерии.

В результате уничтожения нарушено не только управление формированиями ВСУ, но и уничтожены антенны и ретрансляторы подразделений БПЛА противника сказал он

В результате ВСУ на ряде участков теперь не могут в полной силе использовать беспилотники в рамках обороны и разведки. Также уничтожается интернет-соединение за счет ликвидации станций Starlink, которые обеспечивали подразделения противника дополнительной связью с командованием.