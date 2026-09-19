Москва19 сенВести.Российские военные с помощью беспилотников "Герань" уничтожили две украинские радиолокационные станции (РЛС) в Харьковской области и командный пункт на аэродроме в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало соответствующие видеокадры.
Как отметили в Минобороны, радиолокационная станция 35Д6 была поражена в районе Кашпуровки Харьковской области. Еще одна РЛС, П-18, была уничтожена в районе Коробочкино в том же регионе.
Кроме того, на аэродроме Вознесенск в Николаевской области с помощью "Герани-4 сикер" был уничтожен стартовый командный пункт противника.
Ранее стало известно, что ВС России в ночь на 19 сентября нанесли удары по понтонной переправе через реку Днестр, используемую украинскими войсками для доставки военных грузов, а также по трем сухогрузам в Одесской области.