Москва14 сенВести.Российские военные с помощью БПЛА "Герань-4 Сикер" уничтожили радиолокационные станции (РЛС) украинской армии в районе Одессы и в населенном пункте Калуга в Николаевской области, сообщает Минобороны РФ.
Российское военное ведомство уточнило, что удар по РЛС был нанесен с целью ограничения возможностей противовоздушной обороны противника.
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения радиолокационной станции ПВО 35Д6 ВСУ расчетом реактивных БПЛА-К "Герань-4 Сикер" в районе Одессы. Также опубликованы кадры уничтожения РЛС в населенном пункте Калуга в Николаевской областисказали там
Обе РЛС в результате удара уничтожены.