ВС РФ уничтожили радиолокационные станции ВСУ в Одессе и под Николаевом

Уничтожены две радиолокационные станции ВСУ ВС РФ уничтожили радиолокационные станции ВСУ в Одессе и под Николаевом

Москва14 сен Вести.Российские военные с помощью БПЛА "Герань-4 Сикер" уничтожили радиолокационные станции (РЛС) украинской армии в районе Одессы и в населенном пункте Калуга в Николаевской области, сообщает Минобороны РФ.

Российское военное ведомство уточнило, что удар по РЛС был нанесен с целью ограничения возможностей противовоздушной обороны противника.

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения радиолокационной станции ПВО 35Д6 ВСУ расчетом реактивных БПЛА-К "Герань-4 Сикер" в районе Одессы. Также опубликованы кадры уничтожения РЛС в населенном пункте Калуга в Николаевской области сказали там

Обе РЛС в результате удара уничтожены.